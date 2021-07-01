6 عادات خاطئة تقوم بها بشكل يومي قد تدمر مخك

قد تقوم يوميا بالعديد من العادات الضارة، بعضها خطر على الصحة بشكل عام، ولكن الأخطر هو ما يتعلق بالرأس والمخ،

وهذه أكثر 6 عادات خاطئة من المرجح أنك تقوم بها سوف تؤثر على دماغك بشكل كبير في المستقبل، وينصح المعهد الوطني للصحة والرعاية البريطاني بالحذر منها، وهي :

1- عندما تتخطى وجبة الإفطار بحجة لم يبقى وقت وتذهب بسرعة إلى العمل، هذا الأمر يجعلك أكثر عرضة لسوء التغذية ويؤثر بشكل مباشر على دماغك.



2- عندما لا تريح نفسك أثناء المرض، فلا يجب أن تريح جسدك فقط عند المرض، بل حتى مخك وأعصابك.



3- عندما لا تحافظ على نسبة من المياه في جسمك طوال اليوم، فجفاف الجسم يؤدي إلى انكماش المخ.



4- عندما تقوم بتغطية رأسك أثناء النوم وتقطع عن نفسك الهواء النقي طوال الليل، هذا الأمر ممكن أن يؤدي إلى صداع مزمن في النهار.



5- عندما تزيد من قلقك وتوترك لمستويات كبيرة، وهو ما سيؤدي لإفراز هرمون “الكورتيزول” الذي يعمل على قتل خلايا دماغك.



6- عندما تتناول الطعام بشكل مفرط وعشوائي، حيث ينتج عن هذا خلل في إنتاج “الانسولين”، وهو ما يزيد من السمنة ويصل في النهاية لمرض السكري الذي يؤثر على المخ