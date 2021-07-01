قد تقوم يوميا بالعديد من العادات الضارة، بعضها خطر على الصحة بشكل عام، ولكن الأخطر هو ما يتعلق بالرأس والمخ،
وهذه أكثر 6 عادات خاطئة من المرجح أنك تقوم بها سوف تؤثر على دماغك بشكل كبير في المستقبل، وينصح المعهد الوطني للصحة والرعاية البريطاني بالحذر منها، وهي :
1- عندما تتخطى وجبة الإفطار بحجة لم يبقى وقت وتذهب بسرعة إلى العمل، هذا الأمر يجعلك أكثر عرضة لسوء التغذية ويؤثر بشكل مباشر على دماغك.
2- عندما لا تريح نفسك أثناء المرض، فلا يجب أن تريح جسدك فقط عند المرض، بل حتى مخك وأعصابك.
3- عندما لا تحافظ على نسبة من المياه في جسمك طوال اليوم، فجفاف الجسم يؤدي إلى انكماش المخ.
4- عندما تقوم بتغطية رأسك أثناء النوم وتقطع عن نفسك الهواء النقي طوال الليل، هذا الأمر ممكن أن يؤدي إلى صداع مزمن في النهار.
5- عندما تزيد من قلقك وتوترك لمستويات كبيرة، وهو ما سيؤدي لإفراز هرمون “الكورتيزول” الذي يعمل على قتل خلايا دماغك.
6- عندما تتناول الطعام بشكل مفرط وعشوائي، حيث ينتج عن هذا خلل في إنتاج “الانسولين”، وهو ما يزيد من السمنة ويصل في النهاية لمرض السكري الذي يؤثر على المخ