أين ستغني يارا مع سيف نبيل في عيد الأضحى؟

مراد اليوسف (دبي)

تحيي الفنانة اللبنانية يارا حفلاً غنائياً في الـ «فيستيفال أرينا» بدبي ضمن حفلات عيد الأضحى وذلك يوم 21 يوليو، يرافقها الفنانان سيف نبيل وإبراهيم فارس. وكانت يارا قد أصدرت مؤخراً أغنيتها الخليجية الجديدة «ساري» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، من كلمات الشاعر محمد سعيد حارب، ألحان أدهم وتوزيع نور هاشم. وحقّق الفيديو كليب المصوَّر الخاص بها 892 ألف مشاهدة منذ إصداره وعرضه. وكانت آخر أغنيات سيف نبيل بعنوان «ممكن»، الأغنية الدويتو التي قدّمها مع الفنانة بلقيس على شكل فيديو كليب، وحقّقت انتشاراً واسعاً ونسبة مشاهدة عالية على «يوتيوب»، كتبها الشاعر سيف الفارس ولحّنها سيف نبيل.

