ابتكار يساعدك على احتراف الملاكمة في المنزل

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

إذا كنت من هواة الملاكمة وتبحث عن مدرب خاص لتتعلمها، إليك هذا الابتكار الذي يمكنك من إتقان هذه الرياضة في المنزل.

الابتكار الجديد يطلق عليه FightCamp وهو نظام تدريب تفاعلي في المنزل للملاكمة والكيك بوكس، ويتكون من مجموعة من الأجهزة الاستشعارية الذكية، وقفازات ملاكمة ذكية، مدمجة مع عدد من مقاطع الفيديو التدريبية القائمة على الاشتراك.

ويعتمد البرنامج على تعليم اللاعب ورفع مستواه تدريجيا، عبر برامج تدريبية مختلفة، صممها مجموعة من أشهر لاعبي الملاكمة والكيك بوكس حول العالم، منهم ايك تايسون ، فلويد مايويذر، فرانسيس نجانو.

وتتوفر المجموعة حاليا بنظام iOS فقط، لكن الشركة تخطط لإطلاق نسخة Android في وقت لاحق، ويتراوح سعر النظام حاليا بين 439 و 1349 دولارً، حسب مستوى المتدرب، ومقابل هذا السعر يحصل اللاعب على كيس ملاكمة لا يحتاج إلى التعليق، وحصيرة ذكية وقفازات الملاكمة ، وأجهزة تعقب اللكمات.

وجمع أصحاب الابتكار مؤخرا 98 مليون دولار، من أجل التوسع وتطوير النظام التدريبي خلال الفترة القادمة.