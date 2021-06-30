70 عاماً على العرش

لندن (أ ف ب)

رصدت المملكة المتحدة إمكانات كبيرة للاحتفال خلال يونيو 2022 بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الثانية، وهي مدة لم يسبقها إليها أيّ ممن تولّوا العرش البريطاني، ويشمل البرنامج عرضاً لتنين عملاق وآخر عسكرياً وألعاب سيرك ورقصات.

ويتوج احتفال يونيو أنشطة تقام في كل أنحاء بريطانيا خلال السنة.. وتروي الاحتفالات قصة العهد القياسي لإليزابيث الثانية وتبرز التحول العميق الذي شهده المجتمع طوال هذه الفترة.

ويتوقع المنظمون أن تجتذب الاحتفالات مئات الملايين في كل أنحاء العالم، سواء حضورياً أو عبر التلفزيون أو من خلال منصات أخرى.