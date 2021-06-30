14 حفلاً لـ«لا سكالا»

ميلانو (أ ف ب)

تقدّم فرق مسرح «لا سكالا» في ميلانو سلسلة حفلات مجانية في الهواء الطلق منتصف يوليو المقبل، في مواقع شهيرة بالمدينة الواقعة شمال إيطاليا.

واعتبر دومينيك ماير مدير المسرح هذه الخطوة مؤشراً على التعافي من جائحة كورونا.. وقال: سنلتقي الجمهور مجدداً، لأن الأوبرا والموسيقى والباليه للجميع.

وتقدم أوركسترا وجوقة وباليه «لا سكالا» خلال يوليو 14 حفلة موسيقية، تمتد من الجاز إلى مقطوعات مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية.

وشدد ماير على أهمية الحفلات الخارجية، موضحاً أنه ينطلق من فكرة «الذهاب للقاء المتفرجين بدلاً من انتظارهم».