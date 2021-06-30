علي بن مطر: «أفلام السوشال ميديا» ظاهرة صحيّة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اعتبر المخرج الإماراتي علي بن مطر أن الأفلام التي يعتمد صنّاعها على مشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في بطولتها، والتي يُطلق عليها اسم «أفلام السوشال ميديا»، هي ظاهرة صحيّة لأنها تساهم في اكتشاف وإظهار إبداعات مواهب جديدة في عالم التمثيل، بشرط أن تتوفّر فيها الإمكانات التمثيلية التي تؤهِّلها للظهور على الشاشة الذهبية. وأكّد أن الاعتماد على مواهب «السوشال ميديا» في الفن السابع ليس بسبب تقاضيها أجراً بسيطاً، لأن البعض توازي أجورهم كبار النجوم في عالم السينما.

مشاهير

ويستعد علي بن مطر لطرح فيلمه الإماراتي الجديد «سوشال مان» في صالات العرض المحليّة والخليجية مطلع سبتمبر المقبل، لينافس به في الموسم السينمائي الصيفي2021. ويشارك في بطولته نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، الذين خاضوا تجارب تمثيلية في أفلام سابقة، أبرزهم عمار آل رحمة، سعد عبد الله، خالد عبد الله ومصبح بن هاشم، إلى جانب سوسن سعد، علياء المناعي، عيسى عرب وفارس الخالدي.

والفيلم من تأليف الكاتب طلال المحمود، وتم الانتهاء مؤخّراً من تصويره، وهو جاهز حالياً للعرض، وقد صوِّرت مشاهده بالكامل في مناطق مختلفة من أبوظبي، وفق أحدث التقنيات ليظهر بشكل فني وإطار إخراجي متميِّز، ويعكس ما تتفرّد به العاصمة الإماراتية من مواقع خلّابة.

كواليس

وأشار بن مطر إلى أن «سوشال مان» الذي تولّت إنتاجه شركة «غبشة فيلمز» الإماراتية، يسلِّط الضوء على عالم الـ «سوشال ميديا» بما يحتويه من سلبيات وإيجابيات بصورة أقرب إلى الواقع، ويعرض ما يدور في كواليس مواقع التواصل الاجتماعي بشكل محايد ويترك الحكم للمشاهد، وذلك في قالب سينمائي كوميدي درامي مغاير.

وتدور أحداث العمل حول صراع بين فهد وغيث، للفوز بنجومية حملة إعلانية لواحدة من كبربات الشركات، وتبدأ محاولات التقرّب من عهود نجمة الحملة الأولى، حيث يتطوّر الصراع المحموم إلى محاولة كل طرف إسقاط حملة الطرف الثاني، بشتّى الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى تحدث المفاجأة.

شهرة أسرع

ولفت بن مطر إلى أن بعض المخرجين استعانوا في الآونة الأخيرة بممثلين من مشاهير الـ «سوشيال ميديا» الذين استطاعوا إبراز أنفسهم حتى حقّقوا نجاحاً كبيراً، فيما لم يتمكّن آخرون من تحقيق الاستمرارية لأنهم لا يملكون موهبة حقيقية.

وهذا برأيه يرجع إلى المخرج أو صانع العمل الفني نفسه، في كيفية اختيار المواهب وتحويلها إلى نجوم سينما، مبيِّناً أن الممثل الذي خرج بموهبته من الشاشة الرقمية الصغيرة إلى الشاشة الذهبية الكبيرة، تكون فرصته أكبر في تحقيق شهرة أسرع، ولا سيما أنه يتمتع في الأساس بقاعدة جماهيرية من خلال متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع الفيديو التي يعرضها.

عجلة الدراما

أوضح بن مطر أن اتخاذ قرار عرض «سوشال مان» في صالات السينما، جاء بعد تأجيله، وقال: بدأنا التصوير مع بداية تفشّي جائحة «كورونا»، وكنا انتهينا وقتها من تصوير 30 % من العمل، ثم أجّلنا التصوير 5 أشهر للحفاظ على سلامة فريق العمل، ومع تحسّن الوضع والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير اللقاحات، بدأت عجلة الدراما تعود من جديد، وقرّرنا العودة مرة أخرى وانتهينا من تصوير الفيلم في 25 يوماً تقريباً.

انتعاشة

وتابع: لاحظنا في الفترة الأخيرة، صدور عدد من الأفلام العربية والهوليوودية والبوليوودية التي حظيت بصدى كبير بعد عرضها في السينما، رغم محدودية أعداد الحضور بسبب الطاقة الاستيعابية في صالات العرض، وكان علينا كصنّاع سينما محليّة أن نعمل على تواجدنا أيضاً، لكي تستمر إنتاجية الأعمال السينمائية، وبالفعل بدأت السينما المحليّة بالحضور والتواجد وتحقيق الانتعاشة مجدّداً عبر أفلام عُرضت مؤخراً، وهي «218 – خلف جدار الصمت» لنهلة الفهد، و«كروموسوم» لعلي جمال.