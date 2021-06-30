أجواء دبي منعشة.. في عزّ الصيف

دبي (الاتحاد)

وسط أجواء من المرح والتشويق تنطلق اليوم «مفاجآت صيف دبي»، وتستعد الوجهات الترفيهية في المدينة لاستقبال الزوّار لقضاء إجازة صيفية منعشة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية كافة لضمان السلامة العامة. وتوفِّر باقة فعاليات استثنائية تشمل القفز الحر الداخلي، العروض المسرحية وأنشطة الحدائق المائية وسواها الكثير.

مغامرات

عشاّق السرعة وقيادة السيارات على موعد في دبي موتور سيتي مع تجارب «مضمار كارتدوم الداخلي»، الذي يضم مساراً بطول 620 متراً و17 منعطفاً، ويستوعب 10 سائقين في آن.

أما «آي فلاي دبي»، فتقدِّم تحدي الجاذبية ومغامرات القفز الحر للمبتدئين والمحترفين الراغبين بتطوير مهاراتهم. ويتيح «براس مونكي» 12 مساراً للبولينج، مع تجهيزات الواقع الافتراضي لمحاكاة سباق السيارات، وأفضل ألعاب الفيديو الكلاسيكية.

حركات جريئة

أفراد العائلة يجدون متعتهم داخل «حلبة دبي للتزلج» المصمّمة وفقاً للمعايير الأولمبية، أثناء ممارسة تجارب التزلّج على الجليد في عز الصيف.

وتتواصل أجواء التشويق في «لا بيرل»، العرض الأوّل من نوعه في المنطقة، مع تجربة لا تُنسى على مسرح مائي يحتوي على 2.7 مليون لتر من الماء، وعروض فنية وحركات جريئة وسط أجمل المؤثرات الصوتية والضوئية.

منزلقات

بالوصول إلى الأنشطة الحماسية، تستقبل «حديقة أكوافنتشر المائية»، أكبر حديقة مائية في العالم، زوارها لاختبار التشويق مع أكثر من 30 منزلقاً ووجهة ترفيهية، بينها برج ترايدنت، الذي شهد تحطيم أرقام قياسية. ويحظى زوار «متنزّه لاجونا المائي»، بإطلالات بانورامية على الخليج العربي، مع أكثر من 10 ألعاب مختلفة مفعمة بالتشويق.

والشغف نفسه تحقّقه «حديقة وايلد وادي المائية» بمنزلقاتها المشوّقة مع إطلالة على برج العرب.