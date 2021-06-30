كيف نُجنِّب كبار السن العزلة الاجتماعية؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تعزيزاً لجودة حياة كبار المواطنين، نظَّم نادي بركة الدار في مؤسسة التنمية الأسرية ورشة «العزلة الاجتماعية عند كبار السن» عن بُعد، ضمن منتدى الدعم الاجتماعي. واستهدفت الورشة التي قدَّمتها المدرِّبة عائشة مفتاح الزعابي خبير التطوير الشخصي والمهني ومرشد أسري، القائمين على رعاية كبار المواطنين وأفراد أسرهم، وتناولت 3 محاور حول أسباب العزلة الاجتماعية عند كبار السن، الآثار النفسية والاجتماعية لها وكيفية تجنّبها وآليات الدعم للخروج منها.

عائشة الزعابي

بعد السبعين

وأوردت عائشة الزعابي رئيس مجلس إدارة معهد رويال ماستر للاستشارات الإدارية والتدريب، أن العزلة الاجتماعية تشكِّل مصدراً للضغط النفسي والتوتر، وتؤثِّر في جهاز المناعة، مشيرة إلى أن كل إنسان يمر بتغييرات كثيرة خلال مراحل عمره، إلا أن مرحلة ما بعد السبعين لها خصوصية كبيرة يجب مراعاتها، ولا سيما بعد التقاعد. وأوضحت أن هناك أسباباً كثيرة للعزلة الاجتماعية لدى كبار السن، مثل تراجع الصحة والسمع والنظر، وعدم تقبّل الآراء الجديدة وغياب العلاقات والأصدقاء، وأي مهام أو هوايات تشغلهم، ما يجعلهم يفضِّلون الابتعاد عن المجتمع.

الوقاية

وذكرت الزعابي أن أفراد الأسرة قد لا يلاحظون مؤشِّرات العزلة الاجتماعية عند كبار السن، وقد تكون في انسحابهم من ممارسة الرياضة التي اعتادوا عليها، التخلّي عن دورهم الرئيس، نقصان أو زيادة في الشهية، واللجوء إلى الصمت الإرادي وعدم اهتمامهم بالمشاركة في النقاشات.

أضافت: للوقاية من العزلة، لا بد من الانشغال بعد التقاعد بممارسة الهوايات المحبّبة كي لا ينسحب كبار السن من الحياة، مستعينة بدراسة نيومان لعام 1999، والتي تؤكِّد أن من لديه مسؤوليات اجتماعية أو من يعتني بأحفاده، يكون أقل شعوراً بالعزلة. وبحسب الدراسة، من الضروري الاهتمام بهذه الفئة والانشغال مع الأصدقاء ومنحها الفرصة للتعبير عن مشاعرها ونقل تجاربها وخبراتها للجيل الجديد. وأكّدت على عدم المبالغة في رعاية كبار السن وإشعارهم بعجزهم، ما ينعكس على نفسيتهم، وإنما تمكينهم وتوفير المعدات والأجهزة التي تساعدهم على ممارسة حياتهم، ولا سيما أن كثيراً من هذه الفئة يتمتعون بصحة جيدة.

الإيجابية

وهناك عدة طرق لتجنّب العزلة لدى كبار السن، ومنها إحاطتهم بالأجواء الإيجابية وإبعادهم عن الأشخاص السلبيّين والأخبار المحبِطة، وملء أوقاتهم بهوايات تسعدهم، مثل الزراعة والرَي والأشغال اليدوية والفنون وتربية الحيوانات والقراءة والصيد وحل الألغاز.