«ناشئة الشارقة» تُطلق «صيفك ويانا»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها التنموية لاستثمار طاقات منتسبيها من 13 - 18 عاماً، وتأهيلهم لقيادة المستقبل، تنظِّم «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، مخيّمها الافتراضي «صيفك ويانا» الذي يُقام من 4 - 15 يوليو، ومن 1 - 11 أغسطس، تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك».

يهدف المخيم إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الناشئة واكتشاف المتميّزين، وتعزيز قدراتهم على الإبداع العلمي والثقافي والفني وتطوير الذات.

برامج

وتضم قائمة الأنشطة التي تُقام عن بُعد، جلسات حوارية تستضيف متخصصين في مجالهم، بينها برنامج «أعمال» بالتعاون مع مركز «شراع» وبرنامج «مهارات الخطابة والتحدث أمام الجمهور»، بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب الإعلامي. ويتعلّم المنتسبون دراسة ورصد الظواهر الفلكية في برنامج «الفلك»، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وبرنامج «غيث لعلوم الاستمطار» بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد.

وتعرض ورش العمل الأدوات المستخدمة في الزراعة المائية، والمهارات الرئيسة للقيادة في برنامج «صناعة القادة». ويتجول المنتسبون بين أهم المعالم السياحية في الشارقة ضمن برنامج افتراضي، فيما يقدِّم مركز أفق الإبداع للتدريب برنامجين عن إعادة التدوير وصناعة العطور.

ورش عمل

يشمل المخيم باقة ورش فنية منها، «زخارف ملوّنة» تقدِّمها الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي، «بناء وتركيب صندوق مضيء» بالتعاون مع عائشة العبار، «تصميم بطاقة معايدة متحركة» تقدِّمها الفنانة عائشة الحمراني، و«فن الريزن» بالتعاون مع مجلس إرثي للحرف المعاصرة.