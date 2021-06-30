منة عرفة تثير الجدل من جديد بعد عقد قرانها

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية منة عرفة الجدل بعد إعلانها عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، وذلك بعد فترة قصيرة من خطبتهما التي تمت بحضور الأهل فقط.

وأعادت الفنانة الشابة الكرة فعقدت قرانها في أجواء عائلية هادئة، ونشرت صورة واحدة فقط من عقد القران، وكتبت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جداً تم عقد قراني، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".

كاد الخبر أن يمر مرور الكرام، وتصاحبه التهاني للعروسين بالسعادة الدائمة، ولكن بعد نشر خطيبها صورة ليده تصافح وكيل العروس وهما مغطاتان بالمنديل الأبيض، كما هي العادة في حفلات عقد القران المصرية، انقسم متابعو منة عرفة إلى قسمين.

واكتفى بعض المتابعين بتهنئتها متمنيًا لها كل الخير في حياتها القادمة، أما الجزء الآخر فبدأ في التدقيق في الصورة وفي ملابس الأشخاص الموجودين بها، حيث ظهر الجميع مرتدين ملابس شتوية ثقيلة، لا تناسب الطقس الحار الذي تمر به مصر في هذه الأيام.

وذهب البعض إلى أنها مجرد مزحة من العروسين للدعاية لفيلم منة عرفة القادم الذي سيتم طرحه في دور السينما قريبًا ويحمل اسم 666، بينما فكر الآخرون في أنه تم عقد القرآن في فترة سابقة من العام الجاري، وفضل العروسان الإعلان في الوقت المناسب لهما.

وكان العروسان قد أثارا الجدل بمجموعة من التغريدات المتبادلة والتي اعتبرها البعض نوعاً غريباً ومضحكاً من الغزل، ولكن أكثر ما لفت أنظار الجمهور هو صورهما التي جاءت مشابهة للصور التي ظهر بها خطيبها السابق علي غزلان مع خطيبته الحالية.

وكان المهدي قد أعلن بعد عقد القران أنه اتفق مع منة عرفة على إقامة حفل زفافهما بعد عرض فيلم 666 حتى تكون الفنانة الشابة على أتم الاستعداد للانتقال لمرحلة جديدة في حياتها.