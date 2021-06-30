بسبب فاتورة لعبة على الموبايل.. طفل يجبر والده على بيع سيارته

اضطر أب إلى بيع سيارته الخاصة لتسديد ثمن فاتورة ابنه الباهظة التي تخطت 1300 جنيه استرليني بعدما مارس لعبة مدفوعة الثمن في هاتفه الجوال.

وبدأت القصة بعدما استخدم الطفل آشاز معتزه ويبلغ 7 أعوام تطبيق ألعاب على الهاتف الذكي، لم يكن يعلم أن له مقابل مادى، ولم يدرك والده الأمر إلا بعدما وصله عبر البريد الإلكتروني 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها من 2 إلى 100 جنيه إسترليني، نتيجة ممارسة لعبة، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ولأن المبلغ كان كبيرا على الأب الذي يعيش في شمال ويلز وليس لديه سيولة مالية، اضطر إلى بيع سيارته من طراز تويوتا لتسديد الفواتير.

وقال والده: "في البداية ، كنت أفكر في أنني تعرضت للخداع، لم أعتقد مطلقا أنه سيكون من الممكن إنفاق هذا القدر الكبير من المال على لعبة للأطفال".

وكان الطفل يمارس اللعبة التي تقدم عرضا مجانيا لمدة ساعة، غير أنها تبدأ فيما بعد في احتساب الوقت بالمال.