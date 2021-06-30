زفاف يتحول لمأتم بسبب الاستعراضات النارية



أحمد عاطف (القاهرة)

تحول حفل زفاف بمحافظة الدقهلية (شمال مصر) إلى مأتم بعدما أصيبت فتاتان بتشوهات خطيرة فى وجهيهما خلال استعراضات نارية طائشة بطفايات الحريق.

وتوفيت إحدى الفتاتين فور إصابتها بشكل خطير من تلك الحروق بعدما انطلقت نيران كالصواريخ من طفايات الحريق عندما فقد أحد الشباب السيطرة عليها، بينما ما تزال الثانية حالتها حرجة.

إلى ذلك أصيبت الفتاتان بكسور في الجمجمة وتجمعات دموية في المخ، ما أدى إلى مقتل الأولى اليوم، فيما ما تزال الثانية في حالة حرجة، وهرعت قوات الأمن لتفريغ الكاميرات وفيديوهات العرس لمعرفة هوية المتورطين، كما استدعت أسرتي العروسين للاستماع لأقوالهما.