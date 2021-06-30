مشاهير الوطن العربي يحيون ذكرى وفاة سمير غانم



أحمد عاطف (القاهرة)

وجه عدد من مشاهير الوطن العربي رسائل تعزية بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاة الفنان المصري سمير غانم، وكان من بينهم الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة.

ورافقت إسعاد يونس الفنان المصري الراحل خلال أعماله الكوميدية السينمائية والدرامية، وأشهرها مسلسل حكاية ميزو، وسيق وحل ضيفًا على برنامجها لاستعادة الكثير من الذكريات، ولهذا حرصت على تذكره بعد فترة قصيرة من رحيله.

حيث غردت على موقع تويتر قائلة: «أربعين يوم يا سمير، السلام لروحك في الجنة، الفاتحة»، وطلبت من متابعيها قراءة الفاتحة لروح الفنان الكوميدي، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في شهر مايو الماضي.

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قد وجهت رسالة لوالدها الراحل عبر حسابها على موقع فيسبوك في ذكرى مرور 40 يومًا على رحيله عن عالمنا، لتتوالى مشاركات المشاهير الآخرين، ومنهم الفنانة هنا الزاهد التي نشرت صورة لسمير غانم وأرفقتها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتجاوب معها الكثير من فناني مصر، حيث علق الفنان أحمد زاهر: «ربنا يرحمه ويشفي الأستاذة دلال عبد العزيز»، فما زالت زوجته تتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالقاهرة ولم تغادره حتى الآن، وتقدمت الفنانة شيماء سيف بالكثير من الدعاء لسمير غانم، فدعت الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم كل محبيه الصبر والسلوان.

وتمنى الفنان المصري شيكو أن تلقى روح سمير غانم السعادة مثلما أسعد الملايين من جمهوره طيلة سنوات عمله في الفن، وسعيه الدائم لإسعاد أصدقائه وكل من حوله، واصفًا الفنان الراحل بحبيب الملايين

ورحل سمير غانم الذي يلقبه جمهوره بصانع السعادة، عن عالمنا في العشرين من مايو الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعن عمر يناهز 84 عامًا.