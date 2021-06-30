اكتشاف سلالة لبكتيريا الطاعون الأسود من عينة عمرها5000 عام

اكتشف العلماء أقدم سلالة من اليرسينيا الطاعونية - البكتيريا التي تسببت في الطاعون الأسود الذي اجتاح أنحاء أوروبا بين عامي 1347 و1352م وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة، حيث تعود البكتيريا لـ 5000 عام، وعثرعلى البكتريا في بقايا جمجمة، في منطقة تسمى رينوكالنس في دولة لاتفيا والتي تقع في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية الحالية.

ويكشف التحليل الجيني أن هذه السلالة القديمة كانت على الأرجح أقل عدوى وليست مميتة مثل نسخة القرون الوسطى أثناء الطاعون الأسود، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اكتشاف سلالة لبكتيريا الطاعون الأسود من عينة عمرها5000 عام

هذا الشكل المبكر من الطاعون الذي قتل البعض، كان على الأرجح مرضًا بطيء الحركة ولم يكن قابلاً للانتقال بشكل كبير، إلا أن السلالة تطورت على مدى 4300 عام التالية، لتصبح أكثر فتكًا بالبشر، وبلغت ذروتها في ​​أوروبا وإفريقيا.

وقاد التحليل الجيني RV 2039 Ben Krause-Kyora ، عالم الكيمياء الحيوية وعالم الآثار بجامعة Kiel في ألمانيا.