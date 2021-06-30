بيع سيارة منحها الأمير تشارلز للأميرة ديانا مقابل 72 ألف دولار

بيعت سيارة قدمها الأمير تشارلز للأميرة ديانا كهدية خطوبة مقابل أكثر من 52 ألف جنيه إسترليني، أي 72 ألف دولار، في مزاد.



وبيعت السيارة، وهي من طراز "Ford Escort Ghia" من عام 1981، مقابل كلفة أعلى من النطاق الأدنى للسعر المتوقع بحوالي 30 ألف دولار.

وكان من المتوقع أن تُباع السيارة مقابل مبلغ تتراوح قيمته بين 30 ألف جنيه إسترليني و40 ألف جنيه إسترليني (أي 41،500 دولار، إلى 55،400 دولار)، وفقاً للتقديرات.

بيع سيارة منحها الأمير تشارلز للأميرة ديانا مقابل 72 ألف دولار

ومع الرسوم، وصل السعر النهائي إلى 52،640 جنيه إسترليني (أي 72،800 دولار).

ومنح الأمير تشارلز السيارة للأميرة ديانا في مايو من عام 1981 قبل شهرين من زفاف الثنائي، وفقاً لدار "Reeman Dansie" للمزادات.

واستخدمت الأميرة الشابة السيارة حتى أغسطس من عام 1982.

وبيعت السيارة الثلاثاء برقم التسجيل، والطلاء، والراديو الأصلي بحسب «cnn».

بيع سيارة منحها الأمير تشارلز للأميرة ديانا مقابل 72 ألف دولار

وكانت السيارة "وسيلة النقل الشخصية للأميرة ديانا في بداية علاقتها بأمير ويلز، وهناك صور عديدة تُظهر قيادتها لها، وحتى مشاهدتها للأمير وهو يلعب البولو أثناء جلوسها داخلها"، وفقاً لما ذكرته دار المزادات في البيان.

وقال منظمو المزاد إن البائعة، التي لم تكشف عن اسمها، كانت من أشد المعجبين بالأميرة، كما أنها أبقت الأصول الملكية للسيارة سراً حتى عن أصدقائها.

وليست هذه المرة الأولى التي تُباع فيها سيارة للأميرة ديانا مقابل مبلغ مثير للإعجاب، إذ بيعت سيارة "Audi" المكشوفة الخاصة بها العام الماضي مقابل 80،300 دولار.