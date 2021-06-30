رسالة جديدة من والد حسام حبيب إلى شيرين عبد الوهاب

شعبان بلال (القاهرة)

وجه والد الفنان حسام حبيب، اليوم الأربعاء، رسالة جديدة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة التي تسبب فيها التسريب المنسوب له حول وجود مؤامرة لسرقة الفنانة.

وطالب حسين حبيب، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، من الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تترك ابنه حسام يعود إلى جمهوره ويتفرغ لعمله، مضيفاً أنه اهتم بنجاحها وترك عمله وأصبح من مناصريها.

وتابع:«ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها وبمشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة، واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته، في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جدارة».

وأكد حسين حبيب أن الفنانة وعدته قبل الزواج من ابنه بأنها لن تقبل نجومية أقل منها لزوجها، موضحاً أن ابنه أعطى ولم يأخذ طوال 3 أعوام ونصف، مطالباً بالوفاء بوعدها وإعادة ابنه لجمهوره.

وأضاف:«كفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء، لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته، أن يهمل عمله دي حجة البليد الكسول».

وكان تسريب صوتي لوالد زوجها بأن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعياً لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

وردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على أزمة التسريب الصوتي لوالد زوجها، مؤكدة أنها بخير ولا يوجد أي خطر على حياتها.

وأوضحت شيرين فىي تسجيل صوتي له عبر منصة التدوينات «تويتر»، أن زوجها حسام حبيب «من أنظف رجال الدنيا، وبيحبني أكثر من نفسه، وأنا مديه للناس العذر عشان ميعرفهوش».