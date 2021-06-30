دلال عبد العزيز.. أين وصلت الحالة الصحية بعد 3 شهور؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

نحو 3 أشهر كاملة ما تزال فيها الفنانة المصرية دلال عبد العزيز داخل المستشفى على الرغم من تعافيها من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تقوم الأطقم الطبية برعايتها صحياً بأكمل وجه خلال الفترة الماضية، إلا أن التعافي من آثار كوفيد 19 الطويلة لم يحدث بعد، بينما لم تعلم أيضًا بخبر وفاة رفيق عمرها وزوجها الفنان سمير غانم.

وحسب مصدر طبي مطلع على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز فتبقى المشكلة الأكبر هي سنها الكبيرة إلى جانب تآكل الرئة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، حيث تتشابه بشكل كبير مع حالة الإعلامي وائل الإبراشي، في الوقت نفسه ساعد وجود أمراض مزمنة على تدهور الحالة الصحية بشكل كبير.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أنه يجري العمل في المرحلة الحالية على بروتوكول طبي مختلف تماماً يعكف عليه عدة أطباء وتشرف عليه اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة، حيث تتابع وزارة الصحة عن كثب الوضع الحالي للفنانة المصرية الشهيرة.

وأكد المصدر أن البقاء في المنزل خلال هذه الفترة غير مجدٍ خصوصاً مع تدهور الحالة الصحية أحياناً، في الوقت الذي انتشرت إشاعات عن خروجها من الرعاية الصحية المركزة وهو أمر غير صحيح، وإنما تم تحويلها من غرفة إلى أخرى ضمن العناية المركزة أيضاً، مؤكداً أن خروج دلال عبد العزيز من المستشفى لا يمكن تحدد موعده الآن.