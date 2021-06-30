مصر تكشف الرقم الحقيقي لمرضى الضمور العضلي الشوكي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، إن 204 حالات إصابة بمرض الضمور العضلي الشوكي فقط من الأطفال في مصر، مشيرة لاعتماد تصنيع 8 شركات واعتماد أدوية مخصصة في علاج هذا المرض، خصوصاً للأطفال. وأضافت وزيرة الصحة المصرية أنه تم شراء كواشف لاكتشاف 19 نوعاً من الأمراض الجينية والوراثية، وسنطلق مبادرة رئاسية لاكتشاف تلك الأمراض الشهر المقبل. وأشارت إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم بدء علاج 10 حالات من مرضى الضمور العضلي، مشيرة إلى أن مرضى الضمور العضلي لديهم فرصة لاكتشاف المرض في بدايته وعلاج الطفل الواحد يتكلف 3 ملايين دولار. وانتشرت خلال الآونة الأخيرة عدة استغاثات من أهالي أطفال مصابين بمرض الضمور العضلي الشوكي، وفي مقدمتهم الطفل المصري رشيد والذي تم جمع تبرعات له تصل لنحو 35 مليون جنيه، إلى جانب إعلان عدة فنانين التضامن والتبرع لمساعدة المحتاجين من الأسر محدودة الدخل.

