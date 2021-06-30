هل يتّبع محمد عبدالمجيد عبدالله نهج والده؟

مراد اليوسف (دبي)

طرح الفنان الشاب محمد عبدالمجيد، نجل الفنان القدير عبدالمجيد عبدالله، أغنية جديدة بعنوان «أحب صوتك» في تجربة تُعد الثالثة، بعد إصدار أغنيتين سابقاً. الأغنية كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان عبدالقادر الهدهود وتوزيع سيروس، وتتميّز بأسلوب غنائي حسّاس، ما يُظهر أن محمد يسير على نهج والده في الأسلوب والغناء، ولكن وفقاً لاختياراته الخاصة وأفكاره التي يريد تقديمها. وكان والده الفنان عبدالمجيد عبدالله علّق في وقت سابق على دخول نجله محمد المجال الغنائي، قائلاً: «هو يحاول، ويحتاج لأن يساعد نفسه أولاً ومن ثم نحن نساعده»، وأضاف: «أنا أوجِّهه وهو يختار بنفسه، وأبناء الفنانين المعروفين دائماً يتضرّرون بسبب هذه النقطة». وطرح محمد عبدالمجيد أغنيته الأولى قبل عام بعنوان «يا بختي فيك»، وحقّقت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وبعدها أطلق أغنيته الثانية بعنوان «كفى» قبل 9 أشهر وحقّقت 298 ألف مشاهدة.