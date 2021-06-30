وفاة ديليا فيايو «أم التيلينوفيلا» الأميركية عن 96 عاماً

توفيت كاتبة السيناريو الكوبية ديليا فيايو الملقبة «أمّ التيلينوفيلا» ومؤلفة عشرات المسلسلات التلفزيونية الأميركية اللاتينية الناجحة عالمياً، بينها «إسميرالدا» و«كساندرا»، الثلاثاء في ميامي عن 96 عاماً.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس سنة 2018، أبدت فيايو الرائدة في هذا النوع من المسلسلات الرومانسية الرائجة بقوة في أميركا اللاتينية والتي بدأت مسيرتها في أواسط القرن الماضي، رغبتها في أن يتذكرها الناس على أنها «شخص أحب كثيراً وتلقى الكثير من الحب».

وأكدت أوداليس بايز زوجة ابن ديليا فيايو، وفاة السيناريست الكوبية. وقد طبعت ديليا فيايو بسيناريوهات أعمالها الثقافة الشعبية الأميركية اللاتينية في النصف الثاني من القرن العشرين، وتوّجها محبوها «أم التيلينوفيلا».

وهي بدأت مسيرتها سنة 1950 بمسلسلات إذاعية، قبل كتابتها سنة 1957 أول سيناريو تلفزيوني لها.

وتعاونت فيايو بعدها مع قنوات تلفزيونية فنزويلية، إثر تركها بلدها المحكوم من النظام الشيوعي سنة 1966 إلى ميامي، وألفت قصص مسلسلات لقيت نجاحاً كبيراً حول العالم، بينها «إسميرالدا» و«كساندرا» و«ليونيلا» و«كريستال».