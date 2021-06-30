مصر تشهد ظاهرة مناخية غريبة

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد مصر، اليوم الأربعاء، ظاهرة مناخية غير مسبوقة، حيث يلتحم المنخفض الهندي الموسمي مع المنخفض السوداني الموسمي، وهو ما يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ في مصر، الدكتور محمد علي فهيم، من هذه الظاهرة التي تتسبب في ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في جنوب مصر، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة هذه الظاهرة من قبل المواطنين.

وأوضح فهيم لـ «الاتحاد»، أن هذا الارتفاع سيؤثر على مناطق جنوب الصعيد وهي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد درجات تتراوح (44 -46) درجة، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم، وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار، مطالباً بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.



