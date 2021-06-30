احذر الشحن والتفريغ الكامل لبطارية هاتفك.. وهذا السبب!

حذر بوريس بوكاريف، رئيس توجيه المشروع لمركز البنية التحتية للطاقة EnergyNet التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية، من أن التفريغ الكامل للهاتف الذكي يقصر من عمر البطارية، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنك».

وقال بوكاريف: «إن شحن هاتف ذكي بنسبة 100% مثل تفريغه بالكامل يقصر من عمر البطارية. وإن نصيحة الشركة المصنعة بتفريغ الهاتف الذكي بالكامل ثم شحنه بنسبة 100% هي حيلة تسويقية».

كما بين الخبير الروسي أن عمر البطارية يعتمد على دورات الشحن، فدورة الشحن الواحدة تعني شحن ما يصل إلى 90-100% من سعة البطارية. فيما تم تصميم الهواتف الذكية في المتوسط ​​لـ300-500 دورة شحن، وبعد ذلك سوف تتدهور حالة البطارية ببطء».

وأضاف: «إذا كان يوجد عداد كهرباء من مرحلتين أو ثلاث مراحل، من المؤكد أنه من المريح شحن الهواتف والأدوات الأخرى في الليل».

وتابع:«يمكنك ترك الهاتف الذكي يشحن طوال الليل بأمان.. لن يكون هناك أي ضرر للبطارية وأجزاء أخرى من الجهاز من هذا، فعندما يكون الهاتف مشحونًا بالكامل فسيتوقف عن التزود بالتيار من تلقاء نفسه».