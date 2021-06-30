روسيا تطلق مهمة تموينية إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت روسيا الأربعاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان مركبة "سويوز" في مهمة لتموين محطة الفضاء الدولية بالطعام والوقود والتجهيزات.

وأقلع صاروخ "سويوز 2.1" حاملا المركبة "بروغرس ام اس-17"، بنجاح عند الساعة 02,27 (23,27 بتوقيت غرينيتش) من سهوب كازاخستان لبلوغ المدار المحدد، بحسب ما ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان.

ومن المتوقع أن تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية الجمعة عند الساعة 04,02 ت غ، وفق المصدر عينه.

وتنقل مهمة الشحن هذه إلى المختبر الفضائي المداري كميات من الوقود ومياه الشفة وعبوات الهواء والأكسجين، إضافة إلى 1500 كيلوغرام من المعدات والمواد.

وبعدما شكل مصدر فخر عظيم في الزمن السوفياتي، يواجه قطاع الفضاء الروسي صعوبات كبيرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 1991.

وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة فضائح فساد وسلسلة إخفاقات في عمليات الإطلاق أحدها حصل مع رحلة مأهولة انتهى بنجاة رائدي الفضاء المشاركين في المهمة إثر نجاحهما في الخروج من المركبة بسلام. لكن روسيا أعلنت مع ذلك عن سلسلة مشاريع طموحة في القطاع الفضائي، إلا أن أكثريتها تترنح، على غرار المركبة والصاروخ الكبير اللذين سيحلان محل نظام سويوز.

وفي ابريل، أعلنت السلطات الروسية عزمها بناء محطتها الفضائية الخاصية، ملمحة إلى إمكان الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بحلول سنة 2025.