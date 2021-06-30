إيلون ماسك يتطلع لمضاعفة مستخدمي خدمته "ستارلينك"

أعرب الملياردير الشهير إيلون ماسك عن أمله في أن يرتفع عدد مستخدمي خدمته للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف العام المقبل.

وتتوقع شركة السفر للفضاء التابعة لماسك "سبيس إكس" أن تتمكن من توفير الإنترنت من الفضاء إلى معظم مناطق العالم بحلول شهر أغسطس.

وقال ماسك أمس، في مقابلة عبر الفيديو على هامش المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، إن ستارلينك لديها حاليا أكثر من 69 ألف مستخدم.

وأضاف رئيس شركة "تسلا" أنه لا يرى أن خدمة ستارلينك منافسا لمزودي خدمات الهاتف المحمول التقليديين، وإنما خدمة تكميلية.

ويقدر ماسك أن بناء نظام ستارلينك سيكلف نحو 20 مليار دولار.وقال إنه إذا حققت الشبكة إيرادات مع مرور الوقت، فإنه سيتم توجيه هذه الأموال إلى استكمال مركبة "ستارشيب" الفضائية الخاصة بشركة سبيس إكس.

ومن المخطط له أن يتم استخدام المركبة للنقل إلى القمر والمريخ.

وتعِد خدمة ستارلينك حاليا المستخدمين بسرعات تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات رفع تصل إلى 20 ميجابت في الثانية.

وتكلف العملاء الجدد 99 دولارا شهريا، بالإضافة إلى استثمار لمرة واحدة قدره 499 دولارا في وحدة نقل.