20 مليون مليونير في العالم

فرانكفورت (د ب أ)

تجاوز عدد مليونيرات العالم حاجز الـ 20 مليون شخص خلال عام 2020، وفقاً لبيانات جديدة نشرتها شركة «كابجيميني» الاستشارية.

وأوضحت الشركة أن عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة ثروتهم الصافية مليون دولار أو أكثر زاد بنسبة 6.3%، ليصل إلى 20.8 مليون شخص، خلال العام الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم.

ونمت ثروة هذه المجموعة بنسبة 7.6%، ووصلت إلى 80 تريليون دولار.. وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تضم أصحاب الملايين تليها اليابان وألمانيا والصين، وتُعد هذه الدول الأربع موطن 63% من حائزي الملايين.