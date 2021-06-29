كريم فهمي يراهن على «جارة القمر»

سعيد ياسين (القاهرة)

يراهن كريم فهمي على فيلمه السينمائي الجديد «جارة القمر» الذي يشاركه بطولته ياسمين رئيس، وأحمد حاتم، وقال: إنه يراه من أفضل الأعمال الرومانسية التي قرأها منذ بداية عمله بالفن قبل 11 عاماً، وتحديداً منذ شارك في مسلسل «عرض خاص» عام 2010، وأشار إلى أنه لمس مدى رغبة الجمهور وحاجته لمشاهدة الأعمال الرومانسية سواء في السينما أو التلفزيون، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «ونحب تاني ليه» والذي عرض في رمضان قبل الماضي.

وأكد أنه يبحث طوال الوقت عن أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق، سواء التي يقوم بتأليفها أو يشارك في تمثيلها، لرغبته في تقديم شيء مختلف، وهو ما حدث في عدد من أفلامه السابقة، ومنها: «هاتولي راجل»، و«حسن وبقلظ»، و«زنقة ستات»، و«بيبو وبشير».

وأبدى فهمي سعادته بردود الفعل حول فيلمه الذي يعرض حالياً «ديدو»، الذي يشاركه بطولته بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وقال: إن قصة الفيلم مأخوذة من حكاية «عقلة الإصبع»، وتدور في إطار كوميدي حول شاب يقرر برفقة أصدقائه سرقة عالم ثري يكتشف الأمر، ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع.