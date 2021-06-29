السموذي الأخضر سر جمال ويزرسبون

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نجمة هوليوود الأميركية ريز ويزرسبون عن أنها تخلت عن وجبة الإفطار منذ عدة أعوام، وتستبدلها بمشروب السموذي الأخضر الغني بالمغذيات، وأصبحت تتناوله يومياً.

وقالت إنها حصلت على وصفة السموذي من زميلتها الممثلة كيري واشنطن بعد أن سألتها عن سر جمال بشرتها، حيث أجابتها بأنها تتناول مشروباً جعل بشرتها أجمل وأظافرها وشعرها أقوى. وأوضحت نجمة هوليوود أنها بدأت منذ تسعة أعوام في تناول كوب من السموذي كل صباح بين الساعة 9 و11 كبديل عن الإفطار، ثم تتناول كوباً آخر بدلاً من الوجبة الخفيفة في منتصف اليوم. وذكر موقع «Koko»، أن السموذي يتكون من بعض أوراق الخس الروماني والسبانخ والكرفس وكوب من ماء جوز الهند وثمرة من الموز وأخرى من الكمثرى مع ليمونة. ويمكن إضافة زيت اللوز وبذر الكتان والتفاح بشكل اختياري، ثم مزجها جميعاً في الخلاط، قبل الاستمتاع بكوب كبير يمنح الطاقة والشبع حتى بعد الظهيرة.