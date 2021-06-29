ركين تدخل السينما المصرية مع «العارف»

القاهرة (الاتحاد)

تخوض الفنانة الأردنية، ركين سعد، تجربتها الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم «العارف: عودة يونس» أمام أحمد عز وفتحي عبدالوهاب، ومحمود حميدة.

وقالت ركين لـ «الاتحاد»: إن أحداث الفيلم المقرر عرضه في موسم الصيف الحالي، تدور حول «حرب العقول» ، وهجمات «القرصنة الإلكترونية»، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير سليمة، وما تسببه من توريط كثير من الشباب في مشاكل وأزمات كبيرة، وأشارت إلى أنها تجسد فيه شخصية فتاة طيبة ومسالمة تتزوج من شاب تعيش معه ومع طفلتهما الرضيعة في هدوء، وتنقلب حياتها رأساً على حين يلجأ لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، وتتم مطاردته من إحدى العصابات الخطيرة.

وكانت ركين شاركت من قبل في بطولة مسلسلين مصريين وحققت من خلالهما نجاحاً لافتاً، وهما «واحة الغروب» أمام خالد النبوي، ومنة شلبي عام 2017، وجسدت فيه شخصية «مليكة» الفتاة المتمردة على أعراف الواحة، والثاني «بالحجم العائلي» مع يحيى الفخراني، وميرفت أمين عام 2018.