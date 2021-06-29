المشروبات الغازية ماذا تفعل بالكبد؟

أبوظبي (الاتحاد)

تزيد المشروبات الغازية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتسوس الأسنان والسمنة، ولكن من أهمها أمراض الكبد. وهناك ثلاثة من الآثار الجانبية المفاجئة على الكبد من مشروبات الصودا، كما يقول خبراء التغذية، حسبما نقل موقع «Koko».

الكبد الدهني:

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى إرهاق الكبد وتراكم الدهون عليه، مما قد يسفر عن تليف أو فشل الكبد.

مقاومة الأنسولين:

إذا كنت تشرب الكثير من الصودا، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بمقاومة الأنسولين، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

التهاب الكبد:

تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز، الذي وجدت الدراسات أنه يؤدي إلى تدهور في جدار الأمعاء والتهاب الكبد، وهو ما يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد أو سرطان أو فشل الكبد.

التليف:

هناك عدة أسباب للإصابة بتليف الكبد، من بينها تناول المشروبات الغازية، حيث يحاول العضو إصلاح نفسه ولكن مع استمرار الإصابة، يتشكل المزيد من الأنسجة الندبية، مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل مجدداً في مرحلة معينة.