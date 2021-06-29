إذا كنت تعاني من الصداع والأرق.. فابدأ في استهلاك هذه المكونات

يعتقد معظمنا أن هذه الأعراض هي نتيجة العمل الجاد. ولكن يمكن أيضًا أن يكون سببها انخفاض مستويات المغنيسيوم وفيتامين ك في جسمك. ونحن على وشك تزويدك بجميع الحقائق السريعة التي تحتاج لمعرفتها حول هذه العناصر الدقيقة المهمة ، لذا استمر في القراءة.

المغنيسيوم:

يشارك المغنيسيوم في 300 تفاعل كيميائي مختلف على الأقل في أجسامنا. يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة وإنشاء بروتينات جديدة من الأحماض الأمينية. لهذا السبب يتم استخدامه لتخفيف القلق والتوتر ولمكافحة التعب.

أهم المصادر للحصول على جرعتك اليومية من المغنيسيوم: السبانخ ، المكسرات ، أرز بني ، السمك ، اللحوم ، الأفوكادو..

فيتامين ك:

تشمل الفوائد الأخرى لفيتامين K التي تم اقتراحها ولكن لم يتم إثباتها علميًا بشكل كامل الحماية من تكلس الشرايين والصمامات وتقليل مخاطر الإصابة بكل من مرض الزهايمر وسرطان البروستاتا.

فيما يلي أهم المصادر للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين ك: سلطة خضار ، أعشاب مثل الريحان والمريمية والزعتر والبقدونس والكزبرة ، التوابل الحارة.