«بطن البقرة» بالقاهرة التاريخية تستعد لحدث مهم

شعبان بلال (القاهرة)

تستعد منطقة «بطن البقرة»، بالفسطاط في القاهرة التاريخية، إلى حدث مهم، إذ يُجرى تطويرها وإزالة العشوائيات بتكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي عن تطوير منطقة «بطن البقرة» عبر إزالة المناطق غير الآمنة وتسكين الأهالي في وحدات بديلة، للارتقاء بسبل المعيشة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

واعتبر مدبولي خلال تفقده لعملية التطوير، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يتحقق في خطة تطوير المناطق العشوائية يشبه الحلم، وهذه هي حقوق الإنسان التي توفرها الدولة، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن تصور تطوير منطقة الفسطاط بالكامل، لخدمة أهداف تحقيق التطوير الشامل للعاصمة.

وفي سياق متصل، أكدت الأجهزة التنفيذية المصرية إزالة منطقة «بطن البقرة» العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة 100%، والتي تقع على مساحة 32 فداناً، وذلك ضمن خطة تستهدف تطوير منطقة الفسطاط بالكامل، موضحة أن عدد العقارات التي تمت إزالتها بالمنطقة بلغ 666 عقاراً، كما تمت إزالة عدد 147 من الورش والمعارض.

وبلغ عدد الأسر من أهالي منطقة «بطن البقرة» الذين تم تسكينهم في مساكن حضارية بديلة بمشروع الأسمرات نحو 1850 أسرة.