ما سر الموجة الحارة التي تضرب مصر؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قال مسؤول مصري رسمي إن موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد ووصلت فيها درجات الحرارة لأعلى مستوياتها سببها الرئيس منخفض الهند، حيث من المقرر انتهاؤها وفقاً للتنبؤات الجوية بعد أسبوع كامل، ومن ثم يجب على المواطنين تخفيف الملابس قدر الإمكان لتخفيف موجة الحر.

وأضاف محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية لـ«الاتحاد» أن حالة الرطوبة الشديدة قد تصل لنحو 90 في معظم ساعات اليوم، ما يعني حالة حر شديدة على مختلف الأنحاء، مشيرًا إلى أنه يتم قياس درجة الرطوبة بقياس سرعة الرياح خاصة في فترة الظهيرة، ما يؤثر أيضًا على المكيفات والمراوح لتبريد الجو بشكل طبيعي.

وأشار شاهين إلى ضرورة شرب الكثير من السوائل حتى في حال عدم الشعور بالعطش، مع ارتداء ملابس خفيفة وقطنية قدر الإمكان، مع أخذ حمام بارد على مدار اليوم لتهدئة الجسم من أشعة الجسم، وعدم ترك الحيوانات الأليفة في السيارة أو ترك الأطفال في الشارع أو المنزل لوحدهم بشكل عام.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد الطقس ارتفاعاً في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحاراً على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع تكون شبورة مائية صباحاً على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط متوقع للرياح من مناطق من السواحل السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.