دنيا سمير غانم تحيي ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل والدها

شعبان بلال (القاهرة)

بعثت الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الثلاثاء، برسالة حزينة إلى والدها الفنان الكبير سمير غانم في ذكرى مرور 40 يوماً على وفاته. ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب". ووجهت دنيا الشكر إلى كل من دعا لهم وساعدهم في أزمتهم، قائلة:" بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا هفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة، اليوم الـ40، سمير غانم". وتفاعل العديد من الفنانين مع منشور دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم درة وليلى زاهر وأمل عرفة وغيرهم من المشاهير. ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر. وفي سياق متصل، غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل. وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم، قبل أيام، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة، قائلة "أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب".

