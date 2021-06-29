مطالبات تتصدر تريند «تويتر» بإلغاء تطبيق «تيك توك».. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

مطالبات عدة، تصدرت تريند موقع التغريدات «تويتر» مع انتشار هاشتاج إلغاء «تيك توك» و«like» على مدار يومين، بعد الأحكام القضائية المؤخرة ضد فتيات شغلت الرأى العام.

ووصل حجم التغريدات على «تويتر» للمطالبة بإلغاء تلك التطبيقات إلى آلاف، مكررين «#إلغاءالتيكتوك_likee اتقوا الله في الأجيال الناشئة»، مبررين ذلك بالخوف على الأبناء والمراهقين من قبل التطبيقات الجديدة وحب الشهرة وكسب المال من دون عناء.

ومنذ إنشاء تطبيق «التيك توك» وهو مصدر قلق لما ظهر عليه من ترندات وفديوهات لا تليق لعادات وتقاليد المجتمعات العربية، حيث تمنع عادات المجتمع كافة الأفعال التي تنافي الآداب العامة من مظاهر عنف وإغراء وألفاظ والتي جميعها تم انتهاكها على تطبيق «تيك توك».