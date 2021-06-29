هذه الروبوتات لتوصيل البيتزا للمنازل في ولاية تكساس

أثار انتشار أسطول صغير من الروبوتات المستخدمة في توصيل طلبات البيتزا جدلاً بين سائقي الدراجات في ولاية تكساس الأميركية، حسبما ذكر موقع الديلي ميل، وانقسمت الآراء حول ما إذا كان استخدام الروبوتات سيضغط على راكبي الدراجات ويبعدهم عن الطريق أم لا.

بينما رفض بعض سائقي الدراجات مشاركة الممرات المخصصة لهم على طرق المرور مع الروبوتات، يجادل آخرون بأن التجربة ستسهم في إطلاق ثورة تكنولوجية تقود لتطوير البنية التحتية وتقليل استخدام السيارات والدراجات النارية في خدمات التوصيل.

وقال جين بون، نائب رئيس جمعية الدراجات في مدينة أوستن: "من وجهة نظري الشخصية، لا أعتقد أن هذه الروبوتات تنتمي إلى ممرات الدراجات".

وعلي جانب أخر صرح في موقع "أوستن ببليك ميديا"، قائلا: إن سائقي الدراجات يشعرون بأنهم باتوا موضعاً لاختبار تجربة استخدام الروبوتات لتوصيل طلبات البيتزا في المدينة، وأنهم قلقون من احتمال الانتشار الكثيف المتوقع لهذه الآلات في غضون عامين.

وكانت شركة "Refraction AI" للذكاء الاصطناعي بدأت مشروع استخدام الروبوتات لتوصيل طلبات الطعام في مدينة أوستن الأسبوع الماضي، بإطلاق 10 روبوتات لتشغيل خدمة توصيل البيتزا في شوارع محددة.

ويقول لوك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة Refraction AI، إن الشركة تشجع ركوب الدراجات وتؤمن بدورها في عمليات التنقل بالمدينة، مؤكداً أن الروبوتات مصممة لإعطاء حق المرور للدراجات والمركبات أو المشاة.