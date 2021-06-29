طبيب يقدم طريقة للتعامل مع الموجة الحارة الشديدة

أحمد عاطف (القاهرة)

وسط درجات الحرارة المرتفعة فى مصر والمنطقة العربية، حذر خبراء الطقس وأطباء الجلدية من ارتفاع درجات الحرارة لاسيما مع استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل فى مصر المنطقة العربية. وكشفت الأرصاد المصرية عن أن الخرائط توضح استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والسبب في ذلك منخفض الهند الموسمي، والذي يؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وطالب الأطباء بضرورة الإكثار من شرب المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وارتداء ملابس قطنية واستخدام شمسية لعدم التعرض للشمس منذ الظهيرة وحتى العصر. استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر المدير السابق لمركز البحوث فى مصر، رصد فوائد صحية مذهلة نتيجة الإكثار من شرب المياه في هذه الأجواء الحارة، لاسيما أنه يؤدي لزيادة العرق، وبالتالي التخلص من الأملاح والسموم الموجودة في الجسم، بحسب منشور له على «فيس بوك». كما تساعد المياه، بحسب الناظر، في خفض درجة حرارة الجسم وترطيب الجلد وعدم جفافه، وكذلك التخلص من السموم وغيرها، والتخلص من الأملاح، والمحافظة على الكلى من تكون الحصوات الخطيرة، لافتاً إلى أن الإكثار من شرب المياه يساعد على تحسين الدورة الدموية وانسياب الدم في الأوعية الدموية، مما يمنع تكون الجلطات، ويؤدي تناول شرب المياه إلى تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الميكروبات المختلفة.

