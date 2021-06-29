مغناطيس ومسامير.. هذا ما ابتكره علماء للتخلص من 6 كج في أسبوعين فقط!

في محاولة مذهلة للحد من وباء السمنة، ابتكر علماء جهازا لإنقاص الوزن يستخدم المغناطيس ومسامير القفل لتثبيت الأسنان معا.

وصُمم نظام DentalSlim Diet Control، الذي ابتكره علماء في جامعة Otago في نيوزيلندا، بمساعدة أخصائي أسنان، للأسنان العلوية والسفلية الخلفية، حيث يسمح لمن يرتديه بفتح الأفواه بحوالي 2 مم فقط، ما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكن دون منع الكلام أو - والأهم من ذلك - التنفس.

وبمجرد تركيبه، يهدف الجهاز إلى منع أي شخص من التهام الأطعمة الصلبة التي قد تتعارض مع نظامه الغذائي الصارم.

ويصفه المبدعون بأنه "غير جائر" - على الرغم من أنه يتطلب "براغي قفل مصنوعة خصيصا" مثبتة داخل الفم.

وفي التجارب المفصلة في المجلة البريطانية لطب الأسنان (British Dental)، فقد المشاركون في المتوسط 6.36 كغم في أسبوعين، و''كانوا متحمسين لمواصلة رحلة إنقاص الوزن''، كما يزعم الخبراء.

ويعتقد الباحث الرئيسي، البروفيسور بول برونتون في جامعة Otago، أن الجهاز سيكون أداة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ويمكن تحرير النظام من قبل المستخدم في حالة الطوارئ ويمكن تركيبه وإزالته بشكل متكرر.

ويتمثل العائق الرئيسي أمام الأشخاص لتحقيق النجاح في إنقاص الوزن في الامتثال، وهذا يساعدهم على إنشاء عادات جديدة، ما يسمح لهم بالامتثال لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الزمن. إنه بديل غير جراحي وقابل للعكس واقتصادي وجذاب للإجراءات الجراحية.

ويمكن أن تكون الأداة مفيدة لأولئك الذين يضطرون إلى إنقاص الوزن، للخضوع لعملية جراحية.

ويعتبر DentalSlim Diet Control أيضا خيارا أفضل من جراحة إنقاص الوزن باهظة الثمن، وفقا لفريق Otago.

وتلعب جراحة إنقاص الوزن دورا رئيسيا في إدارة السمنة المرضية، لكن لا يمكن الاعتماد عليها لإدارة وباء السمنة العالمي، كما يعتقد البروفيسور برونتون بحسب «rt».

وفي التجارب، زُوّد المتطوعون بأداة لفتح الجهاز في حالة الطوارئ، لكن لم يحتج أي منهم إلى استخدامه. ووصفوا جميعا الجهاز بأنه "مقبول". ومع ذلك، فقد تم تحسين التصميم منذ ذلك الحين، ما جعله أصغر لتحسين مستوى الراحة.