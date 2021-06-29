مصر تسابق الزمن لافتتاح أكبر متحف عالمي مفتوح فى الصعيد

أحمد عاطف (القاهرة)

على قدم وساق تستعد هيئة الآثار المصرية للانتهاء من ترميم وتجهيز طريق «الكباش» بمحافظة الأقصر (جنوب مصر)، والذى يُعد أحد أهم المعالم السياحية على مستوى العالم.

وبحسب مسؤولي عملية الترميم فإنه من المنتظر أن يحول هذا المشروع مدينة طيبة الفرعونية القديمة إلى أكبر متحف مفتوح على مستوى العالم بعد إعادة تجديده وترميمه.

وخطط المسؤولون عن الترميم لاضافة إضاءات على طول الطريق بعد رصفه وتنسيقه ما سيجعله مشهداً عتيقاً يجسد التاريخ والحاضر، مع التجهيز لافتتاحه في حدث دولي يحضره عدد من المسؤولين الأجانب والمصريين.

وقد تم الانتهاء من نسبة تتجاوز الـ97% من الطريق، حيث شارف العمل على النهاية تماماً ويجرى العمل فى بعض الرتوش الأخيرة ليكون جاهزاً للافتتاح رسمياً وفتحه لبدء استقبال الأفواج السياحية فى طريق المواكب الكبرى، يعتبر من أكبر المشروعات الأثرية التي تبنتها وزارة السياحة والآثار في الفترة الأخيرة.٢