تطورات جديدة في أزمة مكالمة حسام حبيب

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

شهدت قضية المكالمات المسربة لوالد الفنان المصري حسام حبيب تطورات جديدة، بعدما نشر حسام حبيب مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ما نسب له لوالده من التخطيط للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ونفى حبيب ما نشرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ما جاء في التسجيل الصوتي الذي يزعم أن والد ووالد حبيب على خلاف مع شيرين وأن والدته تسعى لتزويجه من فتاة أخرى لينجب لها الأحفاد، وهو ما نفاه الفنان المصري، واصفًا الصحيفة اللبنانية بأنها تحاول تشويه العلاقة التي تجمع بينه وبين شيرين، وأن هناك بعض الأشخاص يريدون أن تظل حقوق شيرين منتهكة لتحقيق مصالحهم الشخصية.

وأكد زوج شيرين عبد الوهاب أن أعمال الفنانة تديرها شركتها الخاصة، ولا علاقة له بالأمر من قريب أو بعيد، وتوعد الصحفية اللبنانية بتعقبها قانونيًا حتى تدفع ثمن اختراقها لحياتهم الشخصية، متهمًا الأحمدية بمحاولة الاستفادة من اسم شيرين في الترويج لصحيفتها، وتقدم بالشكر لكل من دافع عنه وعن زوجته من الإعلاميين المصريين.

وكانت نضال الأحمدية قد ظهرت في أحد البرامج المصرية تتحدث عن التسجيل المنسوب لوالد حسام حبيب، حيث أكدت أنه كانت تقوم بعمل استقصائي لمدة 6 أشهر، وأن لديها العديد من التسجيلات الأخرى التي تؤكد ما نشرته حول خطة حسين حبيب ونجله للاستيلاء على أموال شيرين.

وأضافت: «حسين حبيب كان على علم بأننا نجري معه لقاء وتحدث بصراحة عن علاقته مع شيرين وعلاقة السيدة إيمان، والدة الفنان المصري والخلافات الدائرة بينها وبين شيرين».

وبسؤالها عن ارتكابها خطأ مهنياً بنشر التسجيلات بدلًا من الحديث سرًا مع شيرين ردت: «نحن صحفيون ولسنا جمعيات خيرية أو مسؤولي حقوق إنسان، نحن نقوم بعملنا فقط».

