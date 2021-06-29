قرارات بإيقاف عدد من مطربي المهرجانات في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارًا بوقف التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، ومن أشهر مؤدي المهرجانات الذين شملهم القرار حمو بيكا.

وذكرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر في قرارها: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات، وهم من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة».

وتسبب القرار في إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد بعضهم القرار واعتبره نهاية لعصر المهرجانات غير المقنن، والتي لا تنتمي لفئة الغناء العربي الأصيل، بينما رفض آخرون القرار ممن يحبون هذا اللون من الغناء.

وجاء الرد من حمو بيكا عبر حسابه الخاص مؤكدًا أنه على استعداد لافتتاح مطعم ومقهى خاص به بعد وقفه عن الغناء من نقابة المهن الموسيقية وذلك في مدينة الإسكندرية، مسقط رأسه، وعلى الرغم من تقدمه بالشكر قبل أيام قليلة لهاني شاكر للسماح له بالغناء في فئة المونولوج، إلا أن النقابة نفت الأمر وردت عليه بإيقافه عن الغناء.

وعلق المستشار الإعلامي للنقابة المصرية طارق مرتضى على قرار الإيقاف قائلًا بأنه لا يصح للطبيب أن يزاول مهنته وهو ليس عضوًا في نقابة الأطباء، كذلك الأمر بالنسبة لمطربي المهرجانات، الذين يصرون على إصدار المهرجانات وإقامة الحفلات من دون تصريح من النقابة.

وأوضح أنه على جميع مؤدي المهرجانات التقدم بأوراقهم لنقابة المهن الموسيقية، ثم يخضعون لمرحلة الاختبارات والتي يليها مراحل أخرى حتى يصبح المطرب عضواً رسمياً بالنقابة، ويمكنه مزاولة المهنة بشكل رسمي. وعلى الرغم من قرار الإيقاف أعلن حمو بيكا عن استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان رجعنا نشوط، ومازالت الخلافات مستمرة بينه وبين النقابة لحين تقنين الأوضاع، وإخضاعه لقوانين العمل في مصر.