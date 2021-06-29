لينوفو تعلن عن أكبر جهاز لوحي في العالم

أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد شركة لينوفو لإطلاق أكبر جهاز لوحي على الإطلاق، حيث أعلنت عن خمسة أنواع جديدة من الأجهزة اللوحية، من بينها جهاز أطلقت عليه اسم Yoga Tab 13. ويأتي الجهاز اللوحي Yoga Tab 13 بشاشة هائلة مقاسها 13 بوصة دقتها 2160 × 1350 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، وهي أكبر شاشة لجهاز لوحي على الإطلاق، ويعمل بنظام أندرويد. ويتميز جهاز Yoga Tab 13 بظهر غير عادي مغطى بقماش Alcantara، ومزود بمسند ذكي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي بإمكانه تثبيت الجهاز اللوحي في الاتجاه الأفقي، أو حتى تعليقه من خطاف على الحائط. ودعمت الشركة الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مع إمكانية الاختيار بين مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويزن الجهاز 830 جراماً. وأعلنت الشركة أيضاً عن أجهزة لوحية بأحجام أصغر، من بينها Yoga Tab 11 الأخف قليلاً من الجهاز السابق، إذ يزن 655 جراماً.