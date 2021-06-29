رحيل الفنانة التونسية دلندة عبدو

فقدت الساحة الفنية التونسية، صباح اليوم، الفنانة دلندة عبدو التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض. والفقيدة ممثلة كوميدية تونسية ولدت يوم 2 ديسمبر 1928 في نهج تربة الباي وسط العاصمة، من أهم أعمالها العملان التلفزيونيان الشهيران/هناني/وصلوحة./وعرفت الراحلة بكنية «أم هناني»، تركت بصمتها في الساحة الفنية، بداية بالمسرح، مروراً بالتلفزيون، وصولاً إلى السينما، ولقبت بعذراء الساحة الفنية.واسمها الحقيقي هو «خيرة الغربي»، نجحت في الساحة الفنية التونسية منذ عقود، واستطاعت بفضل حرفيتها ومهنيتها أن تفرض حضورها في المشهدية الفنية.



