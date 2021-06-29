«توم آند جيري» ضمن مفاجآت صيف دبي

دبي (الاتحاد) يرحّب «ابن بطوطة مول» بزواره في عالم الثنائي الأسطوري المشاغب «توم آند جيري» خلال فترة انعقاد «مفاجآت صيف دبي»، وذلك من خلال زيارتهم «فعالية توم آن جيري تشيز تاون».

وسوف تضفي هذه الرسوم المتحركة التي تصدّرت أعلى نسب مشاهدة الأفلام الكرتونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة لم يسبق لها مثيل على أجواء المرح في دبي من الأول من يوليو ولغاية 30 منه، وهي سوف تتضمن أنشطة يومية تمتد من 12 ظهراً ولغاية 9:30 ليلاً.

ويقيم «ابن بطوطة مول» فعالية «توم آند جيري تشيز تاون» بالتعاون مع شركة «وارنر براذرز». وسوف يتمكن الزوار من استعادة أجمل ذكريات طفولتهم من خلال التعاون بين «وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (WBCP EMEA ) ووكيلها الحصري في الشرق الأوسط «شوتنج ستارز» و«إيفنت بوكس».

ويشار إلى أن «توم آند جيري» الثنائي الحائز على جائزة الأوسكار 7 مرات، قد اكتسب سمعة طيبة كونه المفضل في مختلف الأوقات عند الأطفال والبالغين على حدّ سواء.

وسوف توفر «تشيز تاون» في ردهة الهند في «ابن بطوطة مول»، تجربة تفاعلية لجميع محبي «توم آند جيري» من خلال عرض تاريخ وتطور هذه الرسوم المتحركة الشهيرة من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والتعرّف عن كثب على شخصيتي توم وجيري، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لالتقاط الصور والاستمتاع بالأداء الموسيقي المباشر.