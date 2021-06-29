"واتساب" يتراجع عن ميزة تعديل الرسائل الصوتية

في وقت يجرى «واتساب» تعديلا على الرسائل الصوتية في هواتف «أندرويد»، ليكون خطا نموذجيا بدلا من شكل «موجات صوتية»، أعرب آلاف المستخدمين عن غضبهم من التعديل كونه يصعّب تمرير الرسائل، علاوة على أن لون الواجهة المعدلة لم يكن مرئيا مع الوضع المظلم.

وقرر «واتساب» إزالة الميزة بشكل مؤقت بسبب تعليقات المستخدمين السلبية على الميزة، فيما قال مطوروه لموقع «وابيتا إنفو» (الإثنين): «سنطلق الميزة لاحقا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لإرضاء العملاء».

يذكر أن تعديل شكل الرسالة الصوتية يتوافر حاليا على نسخة «واتساب» التجريبية ذات الرقم 2.21.13.17 الخاصة بالهواتف العاملة بنظام «أندرويد»، بينما لا تتوفر على الهواتف العاملة بنظام IOS.