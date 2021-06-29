العثور على لوحة بيكاسو المسروقة بالقرب من أثينا

عثرت الشرطة اليونانية على لوحة "رأس انثى"، للفنان الإسباني بابلو بيكاسو ، كانت قد سرقت قبل أكثر من تسع

سنوات من المعرض الوطني، في أثينا.

وتردد أن رجلا 49/ عاما/ هو اللص الذي سرق اللوحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية مساء الاثنين.

وتم العثور على لوحة بيكاسو مع عمل آخر تعرض للتلف، للرسام الهولندي بيت موندريان في مستودع على بعد حوالي 50 كيلومترا من أثينا.وأكدت وزارة الثقافة في اثينا هذا الاكتشاف .

ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم الثلاثاء. وتقدر قيمة اللوحة بـ 5ر16 مليون يورو (7ر19 مليون دولار).