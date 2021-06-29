أول تعليق من الفنانة شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي

أحمد عاطف (القاهرة)

فى أول تعليق ورد من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على أزمة التسريب الصوتي لوالد زوجها حساب حبيب والذى يسىء لها، أكدت أنها بخير ولا يوجد أي خطر على حياتها.

وأضافت شيرين فىي تسجيل صوتي له عبر منصة التدوينات "تويتر" إن زوجها حسام حبيب "من أنضف رجال الدنيا، وبيحبني أكثر من نفسه، وأنا مديه للناس العذر عشان ميعرفهوش".

وأستطردت شيرين "حسام بنالي شخصيتي في وقت كنت مدمرة فيه ورجعلي لنفسي تاني وبقيت بقدر أتكلم، ومكنتش منتظرة كمية القسوة دي، وحسام بيحبني جدًا، وبيعشق بناتي، ولم يستفيد بأي شيء مني، ومعايا عشان يحميني أنا وبناتي".

وتابعت الفنانة المصرية: "وحماتي ست عظيمة، وحسام رجل نقي ونضيف ربنا بعتهولي، وأدعولنا بالذرية الصالحة".

وكان تسريب صوتي لوالد زوجها بأن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.









