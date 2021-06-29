عرض منحوتة زجاجية تحتوي هواء القطب الجنوبي من عام 1765

من المقرر أن يتم عرض منحوتة زجاجية تحتوي على هواء القطب الجنوبي من عام 1765 في معرض جديد خلال مؤتمر "كوب 26" لتغير المناخ في جلاسكو.

وسيعرض الفنان والنحات واين بينيتي أعمالا فنية تم التكليف بها حديثا في معرض "بولار زيرو" في مركز جلاسكو للعلوم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلن مجلس بحوث الفنون والعلوم الإنسانية عن تمويل للمشروع بقيمة 101 ألف و302 جنيه استرليني (140 ألفا و783 دولارا) للمشروع الذي سيجمع علوم المناخ والفن والهندسة معا لاستكشاف قضية تغير المناخ بطرق جديدة.

ويقام المعرض بالشراكة مع شركة المسح البريطانية للقطب الجنوبي (بي إيه إس) والكلية الملكية للفنون (آر سي إيه) وشركة الهندسة والتصميم "آروب".

وسيكون محور العرض منحوتة زجاجية أصلية تحتوي على هواء من عام 1765 مستخرج من نواة جليد بالقارة القطبية الجنوبية تحتوي على فقاعات صغيرة من الهواء.



