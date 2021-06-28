قبرص تعزز السياحة بالنباتات العطرية

أغروس (أ ف ب)

تسعى قبرص إلى توسيع نطاق مقوّماتها السياحية القائمة على معادلة الشمس والبحر، واجتذاب المزيد من السياح عبر دعم زراعة النباتات العطرية التي اشتهرت بها تاريخياً، كاللافندر والريحان والورد. ومع شروق الشمس، تنهمك أندريا تسولاكيس وشقيقتها إيلينا ووالدتهما ماريا في الاعتناء بشجيرات الأزهار في قريتهن الصغيرة أغروس، الواقعة في سلسلة جبال ترودوس.

وتقول أندريا، إنه نشاطنا الذي نحبه، والذي يجذب نوعية خاصة من السياح، وتضيف: عشر حافلات سياحية كانت تقصد أغروس يومياً قبل جائحة كورونا، ونتطلع إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل.