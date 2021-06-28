«تجرأ على التحليق» في كلايم أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يتيح كلايم أبوظبي، المرفق الترفيهي والرياضي الأبرز في دولة الإمارات لضيوفه مشاهدة أقوى عروض الطيران الحر الداخلي تحت عنوان «تجرأ على التحليق»، حيث سيقوم مدربو كلايم أبوظبي باستعراض مهاراتهم وقدراتهم اللافتة في الطيران في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم.

وينظم مدربو كلايم أبوظبي عرض الطيران الداخلي كل يوم جمعة عند الساعة 6:00 مساءً، بدايةً من 2 يوليو ولغاية 28 أغسطس، مع إقامة العرض المجاني الأول يوم الجمعة القادم. وسيحصل الضيوف الراغبون بشراء تذاكرهم الخاصة بتجارب القفز الحر الداخلي على خصم بقيمة 20% عند مسح ملصقات رمز الاستجابة السريع الموجودة على شاشات النفق الهوائي طوال فترة العرض وعلى مدار شهر سبتمبر.

وفي إطار التوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية، يتعين على كافة الضيوف في عمر 16 سنة وما فوق استخدام نظام «المرور الأخضر» باستخدام تطبيق الحصن للدخول الآمن إلى كلايم أبوظبي.