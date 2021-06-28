7 نصائح للأمهات في تربية الفتيات

ترجمة: عزة يوسف

تتعرض الفتيات في بداية مرحلة الشباب إلى حالة من الحيرة، ما مثل عبئاً كبيراً عليهن، وقدم موقع «Baby Center» بعض النصائح للأم حتى تتمكن من مساعدة ابنتها على بناء ثقتها في نفسها وتعزيز قدرتها على مواجهة ما تتعرض له:

الجرأة

علمي ابنتك التعبير عما تريد دون خوف، وأن توضح رغباتها لقريناتها بحزم، وإذا كان هناك أي طفل آخر يعاملها بفظاظة، شجعيها على أن ترفض تلك الطريقة في المعاملة.

المديح الواقعي

لا تجاملي ابنتك بعبارات واسعة غير محددة المعنى حتى لا تصيبيها بالتشتت والحيرة، إذا وصفتها بأنها ذكية، يمكنك أن تقولي «تمتلكين ذاكرة جيدة حقاً» أو «تعرفين معلومات كثيرة بهذا الشأن»، كما يجب أن تكون المجاملة حقيقية قائمة على مميزات واقعية تملكها الفتاة بالفعل.

تحدثي معها

اشرحي لابنتك سبب عدم دعوتها إلى كل حفل عيد ميلاد أو عدم إقبال الجميع على صداقتها، حيث إن ذلك لا يعني بالضرورة إهانتها، أو أنها لا تتمتع بالكفاءة، بل وضحي لها أن المشكلة قد تكون عند الأشخاص الآخرين، لذلك لا يجب عليها أن تشغل بالها بهم.

التشجع على الجهد

لا تتسرعي في مساعدة ابنتك في أداء الواجبات المدرسية أو الأعمال المنزلية، وإذا طلبت مساعدتك، شجعيها على المحاولة مجدداً قبل أن تتقدمي بتروٍ لمساعدتها.

ممارسة الرياضة

إذا كانت ابنتك تريد ممارسة الجمباز أو لعب كرة القدم، امنحيها فرصة للدخول في اللعبة ومعرفة ما يمكنها القيام به، ولا تقرري الرياضة المناسبة لها، ولا تضعي افتراضات حول نقاط قوتها وضعفها، بل اتركيها تكتشف بنفسها ما تتميز فيه.

تعزيز الثقة بنفسها

عندما تسألك ابنتك «هل أنا جميلة؟» أجيبيها بنعم بحماس، وامدحي مظهرها وأفعالها الجيدة أيضاً، حتى تتبنى منظوراً صحياً لشكلها وجسدها.

النماذج الإيجابية

يجب أن تشرحي لابنتك أن الفتيات يستطعن فعل الكثير من الأشياء مثل الأولاد، حتى لو كانت البرامج التلفزيونية أو الأفلام تجعل الأبطال دوماً من الرجال. اغتنمي كل فرصة لتظهري لابنتك أن النساء يمكنهن تولي مناصب قيادية في الرياضة والطب أو أي مجال، ويمكنك أن تلقي الضوء على نماذج من الشخصيات النسائية القوية في المجتمع والتاريخ.